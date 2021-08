In Mexiko ist Hurrikan "Grace" auf Festland getroffen.

Das US-Hurrikanzentrum teilte mit, der Wirbelsturm entwickele Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Die Meteorologen warnen vor Überschwemmungen und Schlammlawinen. Zunächst war die Küstenregion des Bundesstaates Veracruz betroffen. Mexikos Präsident Obrador rief die Bewohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und bei Verwandten oder in Notunterkünften Zuflucht zu suchen.



Die meisten Straßen wurden gesperrt. Die mexikanische Armee steht bereit, um Rettungseinsätze zu unterstützen. Es wird erwartet, dass der Hurrikan auch im Bundesstaat Hidalgo und in Mexiko-Stadt Starkregen und Sturmböen verursachen wird.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.