UNO-Generalsekretär Guterres hat sich bestürzt über die Zerstörung gezeigt, die der Zyklon "Idai" im südlichen Afrika verursacht hat.

Er sei betroffen über den Verlust von Leben, die Zerstörung von Gebäuden und die Vertreibung von Menschen durch die Naturgewalt, sagte Guterres in Genf. Seit einer Woche kommt es in der Region zu schweren Unwettern. Der Zyklon "Idai" stieß in der Nacht auf Freitag auf die mosambikanische Küste, wo er die Hafenstadt Beira verwüstete. Danach verursachte er weitere Schäden in Simbabwe. Auch Malawi ist von Stürmen und Fluten betroffen. Dort starben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 150 Menschen. In Simbabwe ist inzwischen von 82 Toten die Rede. Auch aus Mosambik werden Dutzende Tote gemeldet.