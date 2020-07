US-Präsident Trump hat eine für morgen geplante Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire abgesagt.

Das Weiße Haus verwies zur Begründung auf den Tropensturm "Fay", der in der Region erwartet wird. Der Auftritt werde um eine Woche oder zwei verschoben, sagte eine Sprecherin. Trumps Wahlkampfteam nannte Sicherheitsgründe wegen des Sturms.



Die Veranstaltung sollte in einem Flugzeughangar in Portsmouth stattfinden. Es wäre Trumps zweite große Wahlkampfveranstaltung nach seinem Auftritt in Tulsa am 20. Juni. Bei der Anmeldung mussten alle Gäste zustimmen, dass sie alle Risiken übernehmen, die aus einer möglichen Corona-Infektion resultieren könnten.