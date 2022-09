Naturkatastrophe

Hurrikan «Fiona» trifft in Puerto Rico auf Land (NOAA / ZUMA Press Wire / dpa / -)

Der Hurrikan "Fiona" hat die Infrastruktur stark geschädigt. Nach Einschätzung der Behörden wird es Tage dauern, die Stromversorgung wieder herzustellen. Fast 200.000 Menschen haben außerdem keinen Zugang zu Trinkwasser mehr.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA warnte davor, die Niederschlagsmengen könnten in Puerto Rico und Teilen der Dominikanischen Republik lebensbedrohliche Sturzfluten und Überschwemmungen in den Städten auslösen. Außerdem könne es in den höher gelegenen Gebieten zu Schlammlawinen und Erdrutschen kommen. Der Gouverneur von Puerto Rico, Pierluisi, nannte die Schäden in mehreren Regionen katastrophal. Der Hurrikan war gestern Nachmittag an der Südwestküste der Karibikinsel mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern auf Land getroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.