Südkorea will eine von Japan finanzierte Stiftung für die Opfer sexueller Sklaverei während des Zweiten Weltkriegs auflösen.

Das gab das Familienministerium in Seoul bekannt. Japan protestierte und bestellte den südkoreanischen Botschafter in Tokio ein. Die Stiftung war Teil eines 2015 geschlossenen Abkommens zwischen Premierminister Abe und der damaligen Präsidentin Südkoreas, Park Geun Hye. Die aktuelle südkoreanische Regierung sieht die Vereinbarung aus Sicht der Opfer aber als nicht ausreichend an. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende Koreanerinnen gezwungen, dem japanischen Militär in Frontbordellen zu Diensten zu sein.