Der in Japan angeklagte und gegen Kaution freigelassene Ex-Auto-Manager Ghosn hat das Land offenbar verlassen.

Nach übereinstimmenden Meldungen reiste er an Bord eines Privatflugzeugs in den Libanon ein. Unklar blieb, ob eine Einigung mit den japanischen Behörden vorausging oder ob der 65-Jährige gegen seine Auflagen verstoßen hat. Ghosn hat neben der französischen und brasilianischen auch die libanesische Staatsangehörigkeit und besitzt in Beirut ein Luxusanwesen. In Japan werden ihm Untreue und finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen. Dort war er im April unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Sie sollten verhindern, dass Ghosn flieht oder Beweismaterial vertuscht. Unter anderem war ihm verboten worden, das Land zu verlassen.



Der frühere Topmanager hatte das internationale Autobündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi vorangetrieben.