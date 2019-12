Trotz Anklage in Japan

Der in Japan angeklagte frühere Auto-Manager Ghosn hat das Land trotz Ausreiseverbots verlassen.

Ghosn bestätigte, dass er sich inzwischen im Libanon aufhält. In einer Erklärung hieß es, er sei nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems. Ihm seien grundlegende Rechte verwehrt worden. Mit seiner Ausreise sei er dem Unrecht und der politischen Verfolgung entkommen. Das Außenministerium in Tokio setzt nach eigenen Angaben nun auf die Hilfe der libanesischen Behörden, da zwischen beiden Ländern kein Ausreiseabkommen besteht.



Der frühere Renault-Chef hat neben der französischen und brasilianischen auch die libanesische Staatsangehörigkeit. In Japan werden ihm Untreue und finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen. Er war im April aus der Untersuchungshaft entlassen worden unter anderem mit der Auflage, dass er das Land nicht verlassen darf.