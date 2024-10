Nahost-Krieg

Raketenangriff aus dem Libanon (Archivbild). (Ayal Margoli/ XinHua/dpa)

Die israelische Armee setzte ihre Bodenoffensive im Süden des Nachbarlandes fort. Nach Angaben der Regierung in Beirut wurden dabei erstmals zwei libanesische Soldaten getötet. Die israelische Armee griff zudem wieder Ziele im Zentrum Beiruts an. Auch aus dem Gazastreifen und aus Syrien wurden israelische Luftangriffe gemeldet, zudem erstmals seit Jahren auch wieder aus dem Westjordanland. Dort wurden nach palästinensischen Angaben 16 Menschen getötet, darunter der örtliche Chef der Terrororganisation Islamischer Dschihad.

Die Regierungen in Washington und Jerusalem berieten unterdessen über eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff am Dienstag gegen Israel. US-Präsident Biden sagte, man führe derzeit Gespräche über eine mögliche Attacke auf iranische Ölanlagen. Der Ölpreis an den internationalen Märkten zog daraufhin an. Gestern hatte Biden deutlich gemacht, dass die USA Angriffe gegen iranische Atomanlagen allerdings nicht unterstützen würden.

