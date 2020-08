Die Konservenfabrik im bayerischen Mamming darf trotz zahlreicher positiver Corona-Fälle die Produktion wieder aufnehmen.

Einem entsprechenden Eilantrag des Betreibers gab das Verwaltungsgericht Regensburg heute statt. In der Entscheidung der Richter heißt es, die am 4. August verfügte Betriebsstillegung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr verhältnismäßig.



In der Fabrik waren bis zum 1. August von 600 Mitarbeitern bereits 152 positiv getestet worden. Seit gestern ist zudem bekannt, dass das Virus bei 75 weiteren Kontaktpersonen nachgewiesen wurde.