Trotz hoher Neuverschuldung behält Deutschland seine Spitzenbonität bei den führenden Ratingagenturen.

Nach Standard and Poor's und Moody's bekräftigte auch Fitch seine Bestnote AAA. Das Unternehmen verwies in diesem Zusammenhang auf eine kräftige Reaktion der deutschen Politik, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu begegnen. Zudem erwarte man, das dass Haushaltsdefizit der Bundesrepublik im kommenden Jahr im Falle einer wirtschaftlichen Erholung deutlich zurückgehen werde. Auch der Ausblick für Europas größte Volkswirtschaft wird von Fitch weiter stabil eingeschätzt. Die gute Bewertung sorgt unter anderem dafür, dass Deutschland weiterhin zu besonders günstigen Bedingungen Geld am Finanzmarkt aufnehmen kann.