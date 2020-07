In der Dominikanischen Republik haben Präsidentschaftswahlen begonnen.

Die Favoriten stammen beide aus dem Mitte-links-Lager: Luis Abinader von der oppositionellen Modernen Revolutionären Partei liegt in den jüngsten Umfragen vor Gonzalo Castillo von der regierenden Dominikanischen Befreiungspartei PLD. Der scheidende Präsident Medina kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Parallel finden außerdem Parlamentswahlen statt.



In dem Karibikstaat mit elf Millionen Einwohnern breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Bislang wurden nach offiziellen Angaben mehr als 34.000 Infektionen registriert, mehr als 800 Menschen starben. Die Republik, die stark vom Tourismus abhängig ist, ist eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Region. Durch die Pandemie droht sie nach Angaben der Weltbank jedoch wieder in die Armut abzurutschen.