Ungeachtet des Corona-Lockdowns haben die Wintersportgebiete an diesem Wochenende erneut einen Ansturm von Ausflüglern verzeichnet.

Nach Angaben der Stadt Winterberg im Sauerland mussten Polizei und Ordnungsbehörden Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen schreiben. In den Ortschaften der Region bildeten sich Verkehrsstaus. Lifte und Pisten sowie Restaurants sind allerdings bis zum 10. Januar geschlossen. Auch rund um den Feldberg im Taunus waren viele Straßen verstopft. Nach Polizeiangaben waren viele trotz gesperrter Gipfel-Zufahrten unterwegs. Die Straßen waren teils zugeparkt, darunter eine Bundesstraße. Ähnliches wurde aus der Rhön berichtet. Ein Polizeisprecher in Goslar im Harz sprach von "Chaos hoch drei", es breche alles zusammen. Rodelhänge und Wanderwege waren voll; teils liefen Ausflügler dicht an dicht, wie Nachrichtenagenturen berichteten.



Bereits während der Weihnachtstage und zum Jahreswechsel waren Scharen von Menschen in die Wintersportorte gekommen, trotz der Appelle der Behörden, dies nicht zu tun.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.