Chinas Exporte haben im Januar und Februar deutlich zugelegt.

Wie aus Zolldaten hervorgeht, stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60,6 Prozent an. Experten hatten nur mit einem Zuwachs von knapp 40 Prozent gerechnet. Ein Grund für den starken Anstieg könnte sein, dass China viele Güter herstellt, die in der Corona-Pandemie weltweit gefragt sind - etwa Medizinausrüstung wie Masken oder Laptops und Bildschirme für das Arbeiten zu Hause.



Die Importe stiegen im Januar und Februar im Jahresvergleich um 22,2 Prozent. Auch das war mehr als vorhergesagt - Analysten hatten mit plus 15 Prozent gerechnet. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.