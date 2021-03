Städte und Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund zwei Milliarden Euro verbucht.

Die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie wurden nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts durch Zuschüsse und Finanzhilfen von Bund und Ländern aufgefangen. 2019 hatte der Überschuss bei den Kommunen bei 5,6 Milliarden Euro gelegen - also rund drei Mal so hoch.



Im vorigen Jahr waren vor allem die für Städte und Gemeinden wichtigen Gewerbesteuereinnahmen gesunken und zwar netto um fünf Milliarden auf 37,6 Milliarden Euro. Das waren fast 12 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Der sogenannte "Kommunale Solidarpakt 2020" sollte an der Stelle Abhilfe leisten und die Einnahmenlücke schließen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.