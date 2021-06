Die Organspender-Rate in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie nur leicht gesunken.

Das geht aus einem Bericht des ifo Instituts zum Tag der Organspende am Samstag hervor. Trotz der außergewöhnlichen Belastung der Krankenhäuser, insbesondere der Intensivstationen, sei die Zahl der Organspender relativ konstant geblieben - wenn auch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Demnach war die Rate mit rund elf Organspendern pro eine Million Einwohner im Jahr 2020 ähnlich der von 2019. In anderen europäischen Ländern sei die Organspender-Rate bei hoher Belastung des Gesundheitssystems dagegen stark eingebrochen. Dort habe der Rückgang meist im zweistelligen Bereich gelegen, so das ifo Institut.

