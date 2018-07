Der mit einem europäischen Einreiseverbot belegte russische Generalstabschef Gerassimow hat sich zu Gesprächen in Deutschland aufgehalten.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts setzte die Bundesregierung die EU-Partner vorab über den Besuch in Berlin in Kenntnis. Es habe keine Einwände gegeben, sagte ein Sprecher. Die Europäische Union hatte Gerassimow 2014 als Reaktion auf die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt auf die Sanktionsliste gesetzt. Dem Sprecher des Auswärtigen Amts zufolge kann aber eine Einreise zu politischen Gesprächen erlaubt werden.



Gerassimow war bereits gestern in Berlin. Er begleitete Außenminister Lawrow, der unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel über den Konflikt in der Ost-Ukraine sprach. Später reiste Gerassimow nach Paris weiter.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.