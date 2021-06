In Chile sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie inzwischen fast alle Intensivbetten belegt.

Der Beauftragte für die Intensivpflege des chilenischen Gesundheitswesens, Castillo, sagte im Radiosender Cooperativa, die Intensivstationen seien zu 96,7 Prozent ausgelastet. Im ganzen Land seien nur noch 146 Intensivbetten frei. Das sei die höchste Auslastung in Chiles Geschichte, so Castillo. Bei den meisten Intensivpatienten handele es sich um Menschen mit Covid-19. Ein Großteil sei noch nicht geimpft worden.



Warum die Infektionsrate in dem südamerikanischen Land wieder so stark gestiegen ist, ist unklar. Rund 53 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Kritiker werfen der Regierung jedoch vor, andere Präventionsmaßnahmen wie Testungen und Kontaktnachverfolgung vernachlässigt zu haben. Zudem breiten sich in Chile die ansteckenderen Varianten wie diejenige aus Brasilien aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 03.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.