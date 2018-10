Trotz Quote bleiben Frauen in den Aufsichtsräten deutscher Top-Konzerne eine Seltenheit.

Viele Konzerne hielten das 30-Prozent-Ziel nicht ein, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Aktionärsvereinigung DSW, Benner-Heinacher. Außerdem falle die Machtverteilung auch in Unternehmen, die die Frauenquote erfüllten, deutlich zugunsten der männlichen Aufsichtsratsmitglieder aus (Audio-Link). Bei den Dax-Konzernen wird nur beim Klebstoff- und Waschmittelhersteller Henkel das Kontrollgremium von einer Frau geführt. Bei den 160 größten deutschen Unternehmen sind es lediglich sechs Aufsichtsratschefinnen.



Seit Anfang 2016 müssen die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. Es gibt aber keine Sanktionsmöglichkeiten der Politik, die Quote einzuhalten.