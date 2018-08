Trotz der guten Konjunktur haben im vergangenen Jahr rund 40 Prozent der neu eingestellten Beschäftigten befristete Verträge erhalten. Das hat die Bundesregierung der Linksfraktion mitgeteilt. Besonders betroffen sind demnach junge Menschen und Frauen.

Bei den Beschäftigten unter 25 Jahren und weiblichen Angestellten war fast jeder zweite neue Arbeitsvertrag befristet. Der Prozentsatz lag bei 46 beziehungsweise 45 Prozent. So steht es in einer Antwort der Bundesregierung an die Linksfraktion, die dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. In der Gruppe der über 25-Jährigen betrug die Quote 40 Prozent, bei Männern 37 Prozent. Insgesamt gab es 2017 rund 3,5 Millionen Neueinstellungen - 1,5 Millionen erfolgten befristet.



Regional gibt es ebenfalls Unterschiede: Die höchsten Befristungsquoten verzeichneten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit jeweils 52 Prozent. Die niedrigsten wurden in Hamburg und Schleswig-Holstein mit 26 Prozent registriert.



Die stellvertretende Fraktionschefin der Linken, Ferschl, kritisierte die Befristungen. Den Betroffenen werde eine planbare sichere Zukunft verwehrt.