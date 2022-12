Ende der Null-Covid-Strategie

In China steigt die Zahl der Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen rasant (Bild aus der Stadt Zhuozhou). (Dake Kang / AP / dpa / Dake Kang)

Hardt verwies in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf "explodierende Covid-Zahlen" in China, die die ganze Welt mit einer neuen Infektionswelle bedrohe. Grund sind Befürchtungen, dass stark steigende Infektionszahlen zur Entstehung neuer, potenziell gefährlicher Mutationen führen könnte. "Erst wenn wir sicher sind, dass aus China keine neue, gefährliche Mutation droht, sollten wir die Flugverbindungen wieder aufnehmen", forderte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Deutschland dürfe den "Fehler" von vor drei Jahren nicht wiederholen. Zu Beginn der Sars-Cov2-Pandemie war der Flugverkehr von und nach China zunächst aufrechterhalten worden.

Virologin Protzer: "Ausbreitung von Viren durch Kontaktminderung reduzieren"

Die Münchner Virologin Protzer sprach sich gegen Flugverbote zwischen Deutschland und China aus. Sie habe keine Angst, "dass jetzt die große Killervariante entsteht", sagte Protzer im Deutschlandfunk . China müsse aber mit einer Million Toten bis April rechnen, wenn es nicht mit Impfungen, Medikamente und Maßnahmen gegensteuere.

Sinovac weniger wirksam als Cominarty von Biontech/Pfizer

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums steigt die Impfquote im Land. Der Bevölkerung wird zumeist das chinesische Sinovac-Präparat verabreicht, das aber im Vergleich mit dem von Biontech als weniger wirksam gilt. Impfstoffe aus dem Ausland lehnt die Regierung ab. Peking hat bislang nur zugestimmt, dass deutsche Staatsbürger in China mit dem Biontech-Vakzin geimpft werden dürfen.

In China sind die Infektionszahlen seit dem Ende der Null-Covid-Politik drastisch angestiegen, allein in Schanghai soll es mehrere Millionen Infizierte geben. Die Weltgesundheitsorganisation zeigte sich besorgt. Die USA forderten Peking zu Transparenz im Umgang mit der Infektionswelle auf.

China kontrolliert, ob Mutationen entstehen

Auch die chinesischen Gesundheitsbehörden sind sich offenbar der Gefahr bewusst, dass sich neue Coronavirus-Varianten entwickeln könnten. Sie wollten die Entstehung neuer Mutationen verfolgen, zitierten Staatsmedien den Direktor des Virus-Instituts des nationalen Gesundheitsamtes, Xu Wenbo. Alle Provinzen müssten drei Krankenhäuser in jeweils drei Städten auswählen, die jede Woche Proben von 15 Infektionen, 10 schweren Erkrankungen und allen Toten sammelten. Nach der Entschlüsselung und Analyse der Genome soll über die Untersuchungsergebnisse innerhalb einer Woche Bericht erstattet werden. So könnten die gegenwärtigen Omikron-Varianten sowie "mögliche Symptome, Übertragungsfähigkeiten und Pathogenität neuer Varianten" in Echtzeit beobachtet werden.

Indien testet Flugreisende aus dem Ausland

Chinas Nachbarland Indien testet wegen der hohen Covid-Zahlen aus dem Ausland kommende Flugpassagiere auf Sars-Cov2. Die Tests auf Flughäfen erfolgten stichprobenartig, teilte der indische Gesundheitsminister Mandaviya im Parlament mit. Bislang gebe es aber keine Pläne, Flüge aus Ländern zu stoppen, in denen es neue Coronavirus-Fälle gegeben habe.

