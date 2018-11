Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ist ungeachtet der Khashoggi-Affäre beim G20-Gipfel in Buenos Aires von den Staatsführern der USA, Russlands und Chinas empfangen worden. US-Präsident Trump ließ erklären, er habe mit dem Thronfolger Freundlichkeiten ausgetauscht, wie mit fast jedem anderen Teilnehmer auch. Russlands Präsident Putin begrüßte Mohammed bin Salman besonders freundlich per Handschlag zur ersten Arbeitssitzung. Auch Chinas Staatschef Xi, Frankreichs Präsident Macron und die britische Premierministerin May trafen sich mit dem Kronprinzen.

Macron sprach den Thronfolger nach Angaben des Elysée-Palastes auf den Fall Khashoggi und die von Saudi-Arabien angeführte Militäroffensive im Jemen an. Macron verlangte demnach, internationale Experten in die Ermittlungen zum gewaltsamen Tod von Khashoggi einzubeziehen. May kündigte an, sie wolle m Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Khashoggi und dem Jemen-Krieg Druck ausüben auf den saudiarabischen Thronfolger.



Der Journalist Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Die türkischen Behörden machen ein aus Saudi-Arabien angereistes Mordkommando für die Tat verantwortlich. Die Bundesregierung hat anders als Frankreich und Großbritannien vorläufig einen Rüstungsexportstopp gegen Saudi-Arabien verhängt.

Aufruf zu Dialog

Zum Auftakt des G20-Gipfels der führenden Industriestaaten und Schwellenländer hatte der argentinische Präsident Macri als Gastgeber die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs zu einem engen Dialog aufgerufen. Trotz aller Unterschiede gebe es gemeinsame Interessen, betonte Macri. Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen. Das Treffen wird überschattet vom Ukraine-Konflikt und den Handesstreitigkeiten zwischen den USA und China. Auch über die Themen Klima und Migration wollen sich die Teilnehmer austauschen.



EU-Ratspräsident Tusk stellte kurz vor Beginn des Gipfels eine Verlängerung der europäischen Sanktionen gegen Russland in Aussicht. Europa sei geeint in seiner Unterstützung für die Souveranität der Ukraine. EU-Kommissionspräsident Juncker rief die G20-Staats- und Regierungschefs zur Zusammenarbeit auf. Eine offene und faire Wirtschaftsordnung sei wichtiger als je zuvor.

Nafta-Nachfolger unterzeichnet

Die USA, Mexiko und Kanada unterzeichneten am Rande des Treffens ihr neues Handelsbakommen. Es löst den von US-Präsident Trump aufgekündigten Nafta-Vertrag ab. Dieser bezeichnete zudem eine Einigung mit China im Handelsstreit als möglich. Es wäre gut, wenn ein Vertrag vereinbart werden könnte. Es gebe einige gute Signale für die Gespräche. Bundeskanzlerin Merkel wird aufgrund einer Flugzeugpanne erst mit Verspätung am Abend in Buenos Aires eintreffen.

Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen

In der argentinischen Hauptstadt sind 25.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. Geplant ist auch eine Großdemonstration gegen soziale Ungerechtigkeit, zu der zehntausende Menschen erwartet werden. Im Vorfeld stellten die Sicherheitskräfte rund ein Dutzend Brandsätze sicher. Das Gipfeltreffen dauert zwei Tage.