Nordamerika

gibt es dort einer Studie zufolge weiterhin einen illegalen Schwarzmarkt für die Droge.

Die Gründe dafür sind laut der Untersuchung der Universität in der kanadischen Stadt Waterloo vielfältig. Ein Hauptgrund sind die höheren Preise der staatlich authorisierten Shops, berichtet das "Journal of Studies on Alcohol and Drugs". Ein Drittel der Befragten in Kanada und ein Viertel der Teilnehmer in den USA sagten, gaben günstigere Preise als Grund für ihren Gang zum Dealer an. Rund zwanzig Prozent der Befragten erklärten der Befragung zufolge, dass legale Cannabis-Geschäfte oft zu weit entfernt lägen.