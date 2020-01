Das Robert-Koch-Institut sieht angesichts der in China entdeckten neuartigen Lungenkrankheit keinen Grund zur übermäßigen Sorge.

Derzeit spreche nichts dafür, dass die Mortalität so hoch liegen könnte wie beispielsweise beim Ausbruch von Sars vor rund 17 Jahren, sagte der Vizepräsident des Instituts, Lars Schaade, im Deutschlandfunk. Aus wissenschaftlicher Sicht seien deshalb derzeit auch keine weitergehenden restriktiven Maßnahmen nötig. China unternehme alles, was notwendig sei: kranke Menschen identifizieren und isolieren, deren Kontakte beobachten und an Verkehrsknotenpunkten Screenings durchführen. Auch mit der Informationspolitik der Zuständigen in China ist Schaade bisher zufrieden.

Noch keine Fälle in Europa

Experten der chinesischen Gesundheitsbehörden hatten heute bestätigt, dass die Krankheit auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Schade zufolge sind das aber eher Einzelfälle, und die Infektionsbarriere ist noch recht hoch. Der Virologe betonte, die Erfahrung spreche nicht dafür, dass sich das bislang unbekannte Corona-Virus verändere und die Übertragung von Mensch zu Mensch damit leichter werde.



Das neue Corona-Virus war zuerst in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt worden. Viele der Erkrankten hatten sich auf dem dortigen Tiermarkt aufgehalten. Der Erreger wurde seitdem in mehreren asiatischen Ländern nachgewiesen, zuletzt auch in Südkorea. In Europa sind bislang keine Fälle bekannt.



Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest wächst allerdings die Gefahr einer Ausbreitung des Virus. Mehrere Flughäfen haben deshalb Fieberkontrollen bei der Einreise aus Wuhan eingeführt. Auch am Flughafen in Rom-Fiumicino werden Verdachtsfälle künftig kontrolliert.