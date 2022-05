Fairtrade-Produkte

Rund 2,1 Milliarden Euro gaben die Verbraucher für Waren mit dem "Fairtrade"-Siegel aus, ein Plus von 9 Prozent, wie der Verein Fairtrade Deutschland in Berlin bekanntgab. In 2020 war der Umsatz erstmals seit 20 Jahren zurückgegangen.

Der faire Handel macht weiter nur einen geringen Anteil am gesamten Handelsumsatz in Deutschland aus, hat in den vergangenen Jahren aber insgesamt zugelegt. Es gibt mehrere Siegel für Produkte, deren Anbieter Wert auf gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen legen. "Fairtrade" ist das mit Abstand am meisten verbreitete. Das Siegel findet sich auf Produkten wie Kaffee, Bananen oder auch Blumen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.