Die kanadische Show-Gruppe Cirque du soleil ist zum ersten Mal in Saudi-Arabien aufgetreten - trotz anhaltender politischer Spannungen zwischen den Regierungen beider Länder.

Der Auftritt fand anlässlich des saudischen Nationalfeiertags im König-Fahd-Stadion in der Hauptstadt Riad statt. Nach Angaben des Zirkus war es eine der größten Shows, die der Cirque du soleil jemals gemacht hat. Viele der insgesamt 250 Kostüme waren für diesen Anlass den konservativen saudischen Kleidervorschriften angepasst worden. Die 27.000 Eintrittskarten waren in weniger als 48 Stunden ausverkauft. Der Fernsehsender MBC übertrug die Veranstaltung live.



Das Gastspiel des Cirque du soleil war schon im April angekündigt worden. Zuletzt gab es aber Befürchtungen, es könne wegen des diplomatischen Streits zwischen Kanada und Saudi-Arabien abgesagt werden. Im August hatte Saudi-Arabien den kanadischen Botschafter in Riad des Landes verwiesen, nachdem Kanadas Außenministerin Freeland in einer Twitter-Nachricht die Freilassung der Bürgerrechtlerin Samar Badawi gefordert hatte.



Die saudische Regierung forderte außerdem alle 16.000 saudischen Studenten in Kanada auf, ihr Gastland zu verlassen. Auch alle medizinischen Behandlungen von saudischen Bürgern in Kanada wurden eingestellt, ebenso alle Flüge der staatlichen Fluggesellschaft von und nach Toronto. Kanadas Premierminister Trudeau wiederum erklärte, dass sich seine Regierung weder entschuldigen noch aufhören werde, sich weltweit für Menschenrechte einzusetzen.



Grundsätzlich öffnet sich die saudische Regierung derzeit für die Kultur. Für das laufende Jahr sind mehr als 5.000 Festivals und Konzerte geplant, doppelt so viele wie 2017. In den kommenden zehn Jahren will die Regierung den Kultursektor mit umgerechnet fast 55 Milliarden Euro fördern.