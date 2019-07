Der Arbeitsmarktforscher Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht in Deutschland auch weiterhin eine gute Entwicklung des Arbeitsmarkts.

Der Stellenabbau in großen deutschen Firmen wie Telekom, Ford, Siemens oder BASF sei kein Hinweis auf generell steigende Arbeitslosenzahlen, sagte Michaelsen im Deutschlandfunk (Audi-Link). Es gebe weiter eine sehr günste Arbeitsmarktentwicklung. In Deutschland herrsche die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, es gebe starke Lohnzuwächse und die Wirtschaft sei ausgelastet.



Allerdings seien die Gewinne der Unternehmen zurzeit nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren. Diese reagierten deshalb mit Kostensenkungen und dadurch mit Stellenabbau - meist aber durch ausbleibende Neubesetzungen frei werdender Stellen. Gerade kriselnde Branchen wie die Autoproduktion oder die Chemie passten sich den Gegebenheiten an. In der Breite stehe der Arbeitsmarkt weiter sehr gut da. Gut qualifizierte Menschen würden schnell wieder eine Anstellung finden.