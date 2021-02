Der Senat in Australien hat das umstrittene neue Mediengesetz verabschiedet.

Im Unterhaus war es bereits in der vergangenen Woche angenommen worden. Mit dem Gesetz sollen Konzerne wie Google und Facebook verpflichtet werden, örtliche Medienunternehmen zu bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Australien will damit erreichen, dass Werbeeinnahmen gerechter verteilt werden.



Facebook hatte in der vergangenen Woche als Reaktion auf das Vorhaben Nachrichtenseiten auf seiner Plattform für australische Nutzer gesperrt. Es konnten keine nationalen oder internationalen journalistischen Inhalte mehr von den Anwendern geteilt werden; auch Katastrophenwarnungen oder Hinweise zur Coronapandemie wurden gesperrt. Dies löste in Australien Empörung aus.



Gestern kündigte die australische Regierung Änderungen an dem Gesetz an. Facebook erklärte daraufhin das Ende der Sperrungen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.