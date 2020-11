In Burkina Faso in Westafrika haben Wahlen für die Präsidentschaft und ein neues Parlament stattgefunden.

Allerdings gaben zahlreiche Menschen nach Angaben der Wahlkommission aus Angst vor extremistischen Übergriffen keine Stimme ab. Auch blieben einige Wahllokale aus Sicherheitsgründen geschlossen. In Burkina Faso sind mehr als eine Million Menschen vor islamistischen Gruppen und lokalen Milizen auf der Flucht.



Bei der Wahl trat der amtierende Präsident Kabore gegen zwölf Gegenkandidaten an. Er war durch die erste demokratische Wahl 2015 an die Macht gekommen. Als sein stärkster Herausforderer gilt der frühere Finanzminister Diabre. Mit den Ergebnissen wird in den kommenden Tagen gerechnet. Sollte kein Kandidat mindestens 50 Prozent der Stimmen erhalten, kommt es zur Stichwahl.

