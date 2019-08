Der wochenlang vor Gibraltar festgehaltene iranische Öltanker wird offenbar in den kommenden Tagen weiterfahren.

Wie die zuständige Schiffsagentur mitteilte, soll das Schiff ablegen, sobald eine neue Besatzung das Kommando übernommen habe. Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets hatte am Donnerstag die Freigabe angeordnet. Die USA wollen das Auslaufen verhindern. Freitag hatte ein Bundesgericht in Washington die Beschlagnahme des Tankers verfügt. Das Justizministerium begründete das unter anderem mit dem Verdacht auf Verstöße gegen Sanktionen.



Die Regierung in Gibraltar betonte, dass ein solcher Antrag zunächst von den Gerichten des Territoriums geprüft werden müsse. Die iranische Regierung habe schriftlich versichert, dass das Schiff kein Öl nach Syrien liefern soll. Dieser Verdacht hatte Anfang Juli zur Festsetzung geführt.