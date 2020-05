Die Europäische Zentralbank will auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen an ihrem Kurs festhalten.

Man nehme die Entscheidung der Verfassungsrichter zur Kenntnis, teilten die Währungshüter am Abend in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat werde aber weiter alles Notwendige tun, um für Preisstabilität zu sorgen. Dazu müsse die Inflationsrate auf das Niveau von knapp zwei Prozent steigen.



Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte die billionschweren Aufkäufe von Staatsanleihen der Euro-Länder durch die Notenbank als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Damit stellten sich die deutschen Verfassungsrichter erstmals gegen den Europäischen Gerichtshof, der in seinem Urteil zu dem Ergebnis kam, dass die Ankäufe nicht gegen EU-Recht verstoßen.