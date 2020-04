Heiko Maas fährt auf Sicht. Geht auf Nummer sicher. Bloß nicht noch eine Rückholaktion! 240.000 Menschen hat das Auswärtige Amt nach Hause geholt. Ein Kraftakt, teuer, eine organisatorische Meisterleistung, da hält es der Sozialdemokrat für verfrüht, die Deutschen jetzt schon wieder "freizulassen". Sollte es eine zweite Infektionswelle geben, könnte der Außenminister schnell wieder gefordert sein.

(STOCK4B/VisualEyze)Lockerungen im Tourismus mit Schutzkonzepten

Der weltweite Tourismus liegt am Boden. Doch es gebe Wege aus der Krise und zwar dann, wenn Schutzkonzepte für die Reisenden entwickelt würden, sagte Michael Rabe vom Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft im Dlf. Aber diese Freiheiten müssten Schritt für Schritt erkämpft werden.

Die Reisebranche tobt – verständlicherweise. Mancher hatte schon auf die Pfingstferien gehofft. Klarheit haben die Deutschen also nicht, begraben müssen sie die Hoffnung auf den Sommerurlaub aber keinesfalls. Sollten sich die Infektionszahlen stabilisieren, wird die Bundesregierung kaum daran vorbeikommen, grünes Licht zumindest für bestimmte Länder zu geben. Eine europäische Übereinkunft wird bei Grenzöffnungen angestrebt, denkbar sind aber auch bilaterale Abkommen.

Der Reisebranche droht eine Pleitewelle

Österreich steht da an erster Stelle, Wien entwickelt einen Fahrplan für das schrittweise Öffnen des Tourismus. Was spräche dagegen, die Fahrt zu den Nachbarn mit dem eigenen PKW zu erlauben? Gar nichts, erst recht nicht, wenn es etwa um Camping oder die Buchung einer Ferienwohnung geht, Abstand halten ist da kein Problem. Schwieriger wird es mit Flugreisen, doch auch da ist noch vieles denkbar. Entwicklungsminister Gerd Müller hat schon letzte Woche gefordert, den Mittelmeer-Anrainern eine Chance zu geben, wenn sie denn Hygiene- und Abstandsregeln organisieren können.

(dpa/ picture alliance/ Revierfoto)Deutschlands Wirtschaft und das Coronavirus

Die Börsen brechen ein, Geschäfte haben nur teilweise geöffnet. Neben wenigen Corona-Gewinnern gibt es vor allem Verlierer. Die Politik hilft mit umfangreichen Programmen. Ein Überblick.

Aus wirtschaftlichem Kalkül wird Deutschland jede Möglichkeit nutzen. Schon jetzt rollt eine gewaltige Pleitewelle auf die Reisebranche zu. Sollte die Reisewarnung noch einmal verlängert werden, haben die Kunden auch für die Urlaubsmonate Regressansprüche, bei Flügen und Pauschalreisen. Die nach EU-Recht fälligen Erstattungen bringen zusätzlichen Druck, im Falle eines Konkurses muss der Staat oftmals einspringen.

So schön es auch ist, in Deutschland Urlaub zu machen, muss die Politik alles daran setzen, den Bürgern so schnell wie möglich wieder die Reise ins Ausland zu ermöglichen. Ansonsten könnte es an Nord- und Ostsee oder in den Alpen viel enger werden als es der Coronalage angemessen wäre. Eine allererste Reiseperspektive muss es geben, wenn Kanzlerin und Ministerpräsidenten in der kommenden Woche über entsprechende Lockerungen beraten. Dann brauchen Deutschlands Hoteliers erst einmal einen Plan, wie es weitergehen soll.

(dpa / Hauke-Christian Dittrich )Urlaubsstornierung: Verbraucherschützer sehen Gutscheinlösung skeptisch

Viele Menschen sind in der Coronakrise verunsichert, wie sie gegebenenfalls für bereits gebuchten Urlaub entschädigt werden. Die geplante Gutschein-statt-Geld-Regelung soll wohl rückwirkend für Reisebuchungen vor dem 8. März 2020 gelten. Verbraucherschützer raten bei der Gutscheinlösung zur Vorsicht.

Die aberwitzige de facto Schließung von Landesgrenzen wie jenen nach Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern muss dann aufgehoben werden. Sie wäre wohl auch juristisch kaum länger zu rechtfertigen. Auch wenn sich 48 Prozent der Deutschen in einer Umfrage dafür ausgesprochen haben, die deutschen Außengrenzen für Urlaubsreisen im Sommer noch nicht zu öffnen, kann sich die andere Hälfte trotz der bis Juni geltenden Reisewarnung immer noch Hoffnung machen – auf die Aussicht auf Erholung von den Coronastrapazen – im In- und Ausland.

