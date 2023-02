Berlin-Wahl

Die Spitzenkandidatinnen von SPD und Grünen, Giffey und Jarasch, wollen beide eine Koalition mit der Linken anführen. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Sebastian Gabsch)

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Jarasch, sagte, dies sei ihre klare Präferenz - möglichst unter ihrer Führung. Ähnlich äußerte sich die amtierende Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD. Giffey sagte aber auch, das Wahlergebnis zeige, dass es nicht so weitergehen könne wie bisher. Der Linken-Spitzenkandidat Lederer erklärte, an seiner Partei werde eine Fortsetzung der Koalition nicht scheitern.

Der CDU-Spitzenkandidat Wegner verwies auf die Stimmengewinne seiner Partei und sagte, die CDU habe den klaren Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung. Die CDU ist bisher in der Opposition, hätte aber im neuen Abgeordnetenhaus gemeinsam mit SPD oder Grünen eine Mehrheit, falls die FDP tatsächlich an der 5-Prozent-Hürde scheitert. FDP-Spitzenkandidat Czaja wollte die Hoffnung am Abend noch nicht aufgeben. Er sagte, jetzt heiße es abwarten. AfD-Parteichef Chrupalla wertete die Verluste von SPD und FDP in Berlin als Niederlage für die Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.