Im Nordwesten Syriens ist eine Stadt bombardiert worden - obwohl das russische Staatsfernsehen gestern von einer bereits bestehenden Waffenruhe berichtet hatte.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, sollen russische Kampfflugzeuge Einsätze rund um Maaret al-Numan geflogen haben. Die Stadt liegt an einer wichtigen Schnellstraße zwischen Damaskus und Aleppo. Es sei zudem zu Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und Aufständischen gekommen. Die Gewalt in der Region Idlib sei dennoch in den vergangenen Wochen zurückgegangen, hieß es.



Die Waffenruhe war von Russland auf Bitten der Türkei ausgehandelt worden. Das türkische Verteidigungsministerium teilte heute mit, die Waffenruhe gelte erst ab Sonntag. Russland unterstützt das Assad-Regime, die Türkei hingegen einige syrische Oppositionsgruppen.