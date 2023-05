Trotz Streik-Absage fallen viele Züge Anfang der Woche aus. (dpa / picture alliance / Sebastian Gollnow)

Das Unternehmen begründete die Ausfälle mit der kurzfristigen Absage des 50-Stunden-Warnstreiks. Schichten hätten neu geplant und Fahrzeuge umdisponiert werden müssen. Die Bahn und die Gewerkschaft EVG hatten in ihrem Tarifstreit gestern einem Vergleich des Arbeitsgerichts in Frankfurt am Main zugestimmt. Daraufhin setzte die EVG den umfassenden Warnstreik aus, der eigentlich heute Abend beginnen sollte.

