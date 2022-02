Die französische Polizei hat eine Lkw-Demonstration nach kanadischem Vorbild verboten. (Unsplash / Rodrigo Kugnharski)

Zum Schutz der öffentlichen Ordnung seien für das Wochenende geplanten Proteste und Blockaden in Paris untersagt worden, teilte die Präfektur der französischen Hauptstadt mit. Die Polizei werde mit Härte gegen jede Missachtung vorgehen. Zuvor war in sozialen Medien zu einer Sternfahrt nach Paris aufgerufen worden. In Frankreich gelten seit Ende Januar verschärfte Regeln für Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte.

In Kanada demonstrieren seit mehr als einer Woche tausende Menschen mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften. Der Verkehr im Zentrum der Hauptstadt Ottawa ist weitgehend lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.