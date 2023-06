Besuch in Kiew

Trudeau sagt Selenskyj weitere Militärhilfen zu

Kanada will die Ukraine mit weiteren Militärhilfen im Umfang von umgerechnet rund 350 Millionen Euro unterstützen. Das kündigte der kanadische Premierminister Trudeau bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an.

10.06.2023