Russland hat zurückhaltend auf das Angebot von US-Präsident Trump zu einer engeren Kooperation reagiert.

Kreml-Sprecher Peskow sagte, natürlich begrüße Moskau Erklärungen, die eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekräftigten. Noch mehr begrüßen würde Russland aber konkrete Taten. Auch wünsche man sich mehr Details von den Vereinigten Staaten, wie eine Kooperation in Syrien und der Ukraine aussehen könnte. Trump hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, die USA und Russland teilten in vielen Bereichen Interessen. Als Beispiel nannte er Krisenherde wie Syrien und die Ukraine.



Mit Blick auf die Sanktionen seines Landes gegen Moskau erklärte der US-Präsident, derzeit erwäge er nicht deren Aufhebung. Dies würde er erst tun, wenn Russland etwas tue, was gut für Amerika sei.