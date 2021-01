Trump-Anhänger stürmen Kapitol "Für die gesamte Nation beschämend" Jackson Janes im Gespräch mit Tobias Armbrüster

Anhänger von US-Präsident Donald Trump stürmten am Mittwoch das Kapitol in Washington (imago images | UPI Photo )

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Jackson Janes ist bestürzt über die Unruhen in Washington und das gewaltsame Vorgehen der Trump-Anhänger. Die Frage sei nun, wie man Trumps Unberechenbarkeit in den letzten zwei Wochen seiner Amtszeit kontrollieren könne, sagte Janes im Dlf.

Am Mittwoch (06.01.2021) hatten Anhänger von US-Präsident Donald Trump zunächst vor dem Kapitol in Washington demonstriert und es dann gestürmt. Vier Menschen kamen bei den Unruhen ums Leben. Journalisten wurden attackiert. In Washington wurde am Abend eine Ausgangssperre verhängt. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Washington ausgesprochen.

Hintergrund der Unruhen ist die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, der sich im November knapp gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump durchsetzen konnte. Trump hatte den Demokraten nach der Wahl Betrug vorgeworfen und war gegen Ergebnisse in einzelnen Bundesstaaten rechtlich vorgegangen – ohne Erfolg. Anlässlich der Amtseinführung des demokratischen Kandidaten Joe Biden zweifelten Teile der republikanischen Partei immer noch die Rechtmäßigkeit einzelner Wahlergebnisse an und machten das bei einer Sitzung zur Zertifizierung der Wahlergebnisse zum Thema.

Vor den Unruhen in Washington hatte Trump mehrfach zu seinen Anhängern gesprochen. Ein Tweet, in dem er später dazu aufrief "wieder nach Hause zu gehen" wurde von den Betreibern der Plattform gelöscht.

Einfluss Trumps nach Präsidentschaft

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Jackson Janes sieht die politische Lage in den USA sehr kritisch und macht sich auch Sorgen, um die Zeit nach Donald Trumps Präsidentschaft und dessen weiteren Einfluss auf die republikanische Partei. Im Dlf sagte Jackson: "Trump hat diese Partei beschlagnahmt." Die Frage sei nun, ob er er diese Macht noch ausüben könne, wenn er nicht mehr Präsident ist.

Lesen Sie hier in Kürze das Interview in voller Länge