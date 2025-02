Treffen in Washington

Frankreichs Präsident Macron besuhct US-Präsident Trump im Weißen Haus in Washington. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Dabei forderte Macron eine stärkere europäische Beteiligung an den Gesprächen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Trump stellte erneut ein mögliches Ende des Krieges innerhalb weniger Wochen in Aussicht. Er meinte, Putin würde europäische Soldaten als Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren. Macron betonte, dass Europa zu einem solchem Einsatz bereit sei. Eine stabile Friedenslösung sei jedoch nur mit einer starken Beteiligung der USA möglich. Auch die Ukraine müsse in die Verhandlungen einbezogen werden.

Trump kündigte ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj noch in dieser oder der kommenden Woche an.

