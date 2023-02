Ex-Präsident Donald Trump. (Archivbild) (picture alliance / AP / Andrew Harnik)

Trump sprach bei einem Besuch der Kleinstadt East Palestine von Verrat an den Bewohnern. Diese bräuchten Antworten und Resultate und keine Ausreden. Sein Nachfolger Biden habe nach dem Unglück nicht schnell genug Hilfe geschickt, führte er aus. Trump will nächstes Jahr erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren.

Anfang Februar war in East Palestine ein mit Chemikalien beladener Güterzug entgleist und in Brand geraten. Große Mengen teilweise hochgiftiger Substanzen verunreinigten die Luft und gelangten in den Boden und ins Wasser. Verkehrsminister Buttigieg kündigte für heute einen Besuch des Unglücksorts an.

