Donald Trump hat seine Ankündigungen wahrgemacht: Mit neuen Zöllen riskiert der US-Präsident einen Handelskrieg. (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Er wolle die Probleme, die man mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern habe, lösen, erklärte er. Er sei daher zu Gesprächen bereit. Am Wochenende habe er mit vielen führenden Politikern aus Europa, Asien und der ganzen Welt gesprochen. Sie würden auf Verhandlungslösungen drängen.

Trump versucht unter anderem, Ungleichgewichte im Handelsvolumen zu beseitigen, bei denen ein Land mehr in die USA exportiert als es von dort importiert. Vor wenigen Tagen setzte er daher zusätzliche Zölle auf fast alle Importe in die USA in Kraft. Das löste weltweit Turbulenzen an den Börsen aus. Auch in den eigenen Reihen geriet Trump dadurch unter Druck. Diese Woche sollen weitere Zölle folgen.

Die EU-Handelsminister wollen heute in Luxemburg über den Zollkonflikt mit den USA beraten.

