Der deutsche Investigativ-Journalist Georg Mascolo erwartet eine medienpolitische Debatte über das neue Buch des amerikanischen Reporters Woodward.

Es geht um mehrere im Frühjahr geführte Interviews Woodwards mit US-Präsident Trump, die auch aufgezeichnet wurden: Trump hatte dem Reporter damals verraten, dass er das Corona-Virus als tödlich einschätze, die Gefahren aber herunterspiele, um keine Panik auszulösen. Die Auszüge wurden erst jetzt kurz vor Erscheinen des Buches bekannt. Dazu sagte Mascolo im Deutschlandfunk, er habe bislang keine ausreichende Erklärung von Woodward gehört, warum er diese Informationen nicht gleich veröffentlicht habe. Die derzeitige Diskussion darüber werde den US-Reporter in Zugzwang bringen, sein Vorgehen besser zu erläutern. Dann müsse die Öffentlichkeit bewerten, ob Woodward verantwortungsvoll gehandelt habe.



Im Grunde geht es in der Diskussion um die Frage, ob eine schnellere Publikation der Trump-Äußerungen Leben hätte retten können. So erklärte der demokratische Gouverneur von New Jersey, Murphy, er hätte deutlich früher Sicherheitsmaßnahmen veranlasst, wenn er diese Informationen gehabt hätte. Einige Stimmen werfen Woodward vor, die Veröffentlichung verzögert zu haben, um damit das Erscheinen seines Buches bewerben zu können. Woodward selbst hat die Verzögerung bislang mit der Notwendigkeit gründlicher Recherchen begründet.



Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.