US-Präsident Trump hat eine Reform der Welthandels-Organisation WTO verlangt.

Länder wie China oder Singapur dürften nicht länger den vorteilhaften Status eines Entwicklungs- oder Schwellenlandes genießen, sagte Trump in Washington. Sollte die WTO in dieser Frage nicht einlenken, werde er in drei Monaten anordnen, diesen Ländern jegliche Vorteile abzuerkennen. - Die Ankündigung Trumps gilt als weitere Eskalations-Stufe im Handelskonflikt mit China. Vertreter beider Seiten wollen sich nächste Woche in Schanghai zu neuen Gesprächen treffen.



Die Regierung in Paris wies unterdessen die Drohung Trumps zurück, wegen der neuen Digitalsteuer auf große Internetkonzerne Gegenmaßnahmen einzuleiten. Indirekt hatte Trump Zölle auf französische Weine ins Gespräch gebracht. Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire sagte dazu, man wolle trotz der Drohung an der Digitalsteuer festhalten. Ziel sei eine internationale Lösung, etwa im Rahmen der G7-Gruppe oder in der OECD. Bis dahin werde Frankreich seine Entscheidung auf nationaler Ebene umsetzen.