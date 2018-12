China hat nach Angaben von US-Präsident Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos zu reduzieren.

Sie könnten auch ganz abgeschafft werden, schrieb Trump auf Twitter. Derzeit lägen die Zölle bei 40 Prozent.



Beim G20-Gipfel hatten sich die USA und China darauf verständigt, in den nächsten Monaten von weiteren Strafzöllen abzusehen. In dieser Zeit soll über den Abbau von Handelsbarrieren verhandelt werden. Sollte es keine Übereinkunft geben, drohen die USA damit, neue Einfuhrzölle zu erheben.



Außerdem gibt es in Washington Überlegungen, Autoimporte aus der EU mit höheren Abgaben zu belegen. Berichten zufolge werden deshalb morgen Spitzenmanager der deutschen Autohersteller mit Vertretern der US-Regierung im Weißen Haus zusammenkommen.