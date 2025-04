Elon Musk, Berater von US-Präsident Trump, will seine Arbeit bei der Effizienz-Behörde der Regierung offenbar bald beenden. (AP / dpa / Jose Luis Magana)

Der Milliardär leitet die sogenannte Effizienz-Behörde der Regierung. Musk hatte mit den von ihm betriebenen Kürzungen von Personal und Geldern im US-Staatsapparat massive Kritik und Proteste ausgelöst.

In einem Interview mit Fox News erklärte er vor Kurzem, sein Mandat sei auf 130 Tage beschränkt. Er rechne damit, dass er bis zum Ablauf Ende Mai den größten Teil der erforderlichen Arbeit zur Senkung des Haushaltsdefizits geleistet haben werde. Beobachter halten es indes für möglich, dass Musk sich nur aus dem Scheinwerferlicht zurückziehen und im Hintergrund weiter die Fäden ziehen könnte.

Nach Bekanntwerden der Medienberichte stieg der Kurs von Musks Elektroautounternehmen Tesla an der New Yorker Börse deutlich an. Die Aktie machte Verluste wegen einbrechender Verkäufe auf dem Weltmarkt teils wieder wett. Der Ruf des Unternehmens hatte unter Musks Rolle in der US-Regierung gelitten.

