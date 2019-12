US-Präsident Trump hat im Streit um die Offenlegung seiner Finanzen einen Rückschlag erlitten.

Ein Bundesberufungsgericht in New York entschied, dass die Deutsche Bank Finanzunterlagen von Trump an die Demokraten im Repräsentantenhaus übergeben kann. Die Demokraten versuchen die Herausgabe von Dokumenten zu erzwingen, um einen Überblick über die Vermögenslage von Trump zu erhalten. Die Deutsche Bank hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt.



In den USA ist es üblich, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt. Trump lehnt dies aber ab.