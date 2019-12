Wie läuft das Verfahren ab?

Das Verfahren beginnt im Repräsentantenhaus. Einzelne Abgeordnete können eine Resolution zur Amtsenthebung einreichen oder die Kammer kann den Prozess über eine Resolution starten. Nötig dafür ist eine Liste von Anklagepunkten, die im Fall von US-Präsident Donald Trump der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, am Dienstag (10.12.2019) vorgestellt hat.

(dpa-news / AP / Andrew Harnik)Impeachment-Ermittlungen - Verteidigung der Republikaner wie ein Kartenhaus eingestürzt

Donald Trumps EU-Botschafter Gordon Sondland sei bei den Impeachment-Ermittlungen zu einem der wichtigsten Kronzeugen der Demokraten geworden, kommentiert Martin Ganslmeier.

Um den Präsidenten tatsächlich anklagen zu können, muss das Repräsentantenhaus der Liste mit einfacher Mehrheit zustimmen. Anschließend wird sie an den Senat weitergeleitet, dem die Funktion eines Gerichts zukommt. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs leitet das Verfahren, einer Verurteilung müssten am Ende zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen. Nach Angaben des Senats ist keine Berufung vorgesehen.

Aus welchen Gründen kann eine Amtsenthebung erfolgen?

Die Hürden für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten sind sehr hoch. Die US-Verfassung sieht vor, dass der Präsident vom Kongress im Fall von "Verrat, Bestechung oder anderen schweren Verbrechen und Vergehen" des Amtes enthoben werden kann. Was genau darunter fällt, ist nicht näher definiert. Ein Präsident muss jedoch kein Gesetz gebrochen haben, um angeklagt zu werden.

(AFP/TIMOTHY A. CLARY)US-Amtsenthebungsverfahren - Erst Clinton, nun Trump?

Weil er Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt haben soll, droht US-Präsident Donald Trump ein Amtsenthebungsverfahren. Trump ist nicht der erste US-Präsident, gegen den ein solches Verfahren angestrengt wird. Ein Rückblick.

In der Vergangenheit mussten sich zwei Präsidenten einem Amtsenthebungsverfahren stellen: Andrew Johnson 1868 und Bill Clinton 1998. In beiden Fällen stimmte der Senat der Amtsenthebung nicht zu, beide blieben im Amt. Richard Nixon trat 1974 zurück, bevor ein Verfahren gegen ihn in Gang kommen konnte.

Wie lauten die Anklagepunkte gegen Trump?

Die Demokraten wollen den amtierenden Präsidenten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Parlaments anklagen. Sie beschuldigen den Amtsinhaber, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen Trumps politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben, um die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

(picture-alliance/dpa )"Zum Schluss wird nicht viel hängen bleiben"

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump halte er für richtig, sagte Ralph Freund, Sprecher der Republicans Overseas Germany, im Dlf. Allerdings gebe es derzeit nur Indizien und widersprüchliche Zeugenaussagen.

Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus und die Freigabe von Militärhilfe für die Ukraine abhängig gemacht habe. Sie werfen Trump außerdem vor, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu den Vorgängen behindert zu haben.

Welche Erfolgsaussichten hat ein Verfahren gegen Trump?

Im Repräsentantenhaus stellen die Demokraten die Mehrheit, eine Anklage gegen Trump scheint daher sehr wahrscheinlich. Im Senat dagegen haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Damit dort die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung Trumps zustande käme, müssten 20 republikanische Senatoren das Lager wechseln. Da die Republikaner weiterhin zu Trump stehen, gilt eine Amtsenthebung derzeit als unwahrscheinlich.

(Getty / Chip Somodevilla)"Wir werden noch eine Politshow ersten Ranges sehen"

Bei den Impeachment-Ermittlungen spiele hohe Emotionalität eine Rolle, die Donald Trump selbst durch Tweets befeuere, erklärte Peter Beyer (CDU) im Dlf. Am Ende könnte der US-Präsident aus dem Amtsenthebungsverfahren als "strahlender Sieger hervorgehen".

Was passiert, falls es zur Amtsenthebung kommt?

Wird ein Präsident seines Amtes enthoben, rückt der Vizepräsident nach und übernimmt die Macht bis zum Ablauf der regulären Amtszeit seines ehemaligen Chefs. Damit würde im Falle eines Impeachment Mike Pence bis zum 20. Januar 2021 Staatsoberhaupt.