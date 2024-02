Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung (dpa / AP / Manuel Balce Ceneta)

Die zuständige Richterin erklärte, Trump dürfe aufgrund seiner Rolle beim Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 nicht antreten. Die Inkraftsetzung ihrer Entscheidung werde aber mit Blick auf eine erwartete Berufung des ehemaligen Präsidenten aufgeschoben.

Die Richterin stellte sich mit ihrer Entscheidung auf die Seite der Wähler in Illinois. Diese hatten argumentiert, dass Trump von den Vorwahlen am 19. März und den Kongresswahlen am 5. November ausgeschlossen werden müsse, weil er gegen die Aufstandsklausel im Verfassungszusatz verstoßen habe. Damit dürfte er kein Amt in den USA mehr ausüben.

Trump weist den Vorwurf der Aufwiegelung zurück. Er spricht von einer Verschwörung, um seine Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 29.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.