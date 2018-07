Der langjährige Anwalt von US-Präsident Trump soll Medienberichten zufolge heimlich ein Gespräch mit Trump über eine Schweigegeld-Zahlung an ein früheres Playboy-Model aufgezeichnet haben.

Die New York Times schreibt, Ermittler der Bundespolizei FBI hätten den Mitschnitt bei einer Durchsuchung von Michael Cohens Büro im April sichergestellt. In der Aufnahme von 2016 sprechen Trump - damals noch Präsidentschaftskandidat - und Cohen über eine mögliche Geldzahlung an das Model. Die Frau hatte behauptet, 2006 eine Affäre mit dem späteren Präsidenten gehabt zu haben. Das Weiße Haus dementiert dies. Gegen den Rechtsanwalt wird wegen möglicher Verstöße gegen die Gesetze zur Wahlkampf-Finanzierung ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.