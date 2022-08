Der ehemalige US-Präsident Trump soll Geheimdokumente mitgenommen und damit gegen das Gesetz verstoßen haben. (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon)

Das geht aus einem veröffentlichten Brief des Archivs an einen Anwalt von Trump hervor. Demnach unterliegen einige Dokumente der höchsten Geheimhaltungsstufe. Die Unterlagen lagerten in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida; ein Teil davon wurde bereits im Januar an das Archiv übergeben. Vor zwei Wochen wurde Trumps Anwesen dann vom FBI durchsucht. Dabei wurden weitere teils als streng geheim eingestufte Dokumente sichergestellt.

